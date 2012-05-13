76-річний пенсіонер вистрелив у бізнесмена, бо той заїхав на газон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що минулого тижня до міліції звернувся 56-річний приватний підприємець із заявою про те, що став жертвою хуліганських дій із стріляниною. На місце скоєння злочину негайно виїхала слідчо-оперативна група, де «на гарячому» і було затримано озброєного підозрюваного.

За словами начальника відділу кримінального розшуку Олександра Саламбаша, затриманим виявився 76-річний місцевий житель, який вперше потрапив до міліції.

Правоохоронці з`ясували обставини події: вдень бізнесмен під`їхав на особистому автомобілі до свого магазину і залишив авто на зеленому газоні. У цей момент один із мешканців багатоповерхового будинку вийшов з під`їзду і зробив зауваження водієві, попросивши прибрати авто з території газону. Зав`язалася суперечка, проте підприємець продовжував розвантажувати привезений товар. Тоді пенсіонер повернувся додому за пневматичним пістолетом, і, коли водій вже виїжджав, він знову підійшов до його автомобіля. Бізнесмен відчинив вікно, щоб порозумітися, проте несподівано пенсіонер вистрелив йому в обличчя.

Завдяки щасливому випадку куля не потрапила в око і не пошкодила життєво-важливі органи.

За словами О.Саламбаша, у потерпілого вистачило сили вийти з автомобіля, забрати у зловмисника зброю і викликати швидку допомогу і міліцію.

Знаряддя злочину вилучено і направлено на експертне дослідження. Свою провину фігурант повністю визнав і розкаявся.

Відносно порушника порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 КК України (Хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Проте остаточну кваліфікацію дій всіх учасників інциденту буде дано пізніше, зазначається в повідомленні.