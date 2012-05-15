Хорошковський обіцяє спершу допомогу, а вже тоді підвищення тарифів

Як повідомляє Секретаріат Кабінету міністрів України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський під час конференції «Впровадження угоди мерів як шлях до енергетичної безпеки України», яка відбулась сьогодні у м.Черкаси.

«Уряд буде дуже обережним в питанні підвищення тарифів. Наразі мова про таке підвищення не йде. Це ми задекларували вже досить давно. І навіть на переговорах з МВФ я завжди говорю, що уряд спочатку знайде модель соціальної адресної допомоги, і тільки після цього зможе говорити про поступове підвищення тарифів», - сказав В.Хорошковський.

Він також підкреслив, що влада ставить перед собою завдання, щоб після ймовірного підвищення тарифів кожна сім’я мала можливість витрачати на оплату комунальних послуг не більшу суму, ніж зараз.

«Єдине питання в тому, ефективно ми витрачаємо енергоресурси чи ні. Необхідно адресно підходити до питання соціальної допомоги. Але зараз питання економії актуальне для споживачів саме тому, що ціна палива та тепла дотаційна і не стимулює застосування енергозберігаючих технологій», - підкреслив В.Хорошковський.