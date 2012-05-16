Миколаївську жертву насильства перевезуть до німецької клініки

Миколаївську жертву насильства 19-річну Олександру Попову, яка вже 40 днів перебуває у комі, транспортують на лікування до Німеччини у клініку “Шаріте”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили народний депутат, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук та власник німецької газети Berliner TagesZeitung Рейко Опітц, який бере участь в оформленні та організації лікування дівчини у Німеччині.

Як повідомив Р.Опітц, уже є рішення про перевезення О.Попової до ФРН. Зокрема, є письмовий висновок лікаря про необхідність перевезення дівчини та надання медичної допомоги у Німеччині, є згода її матері на продовження лікування у ФРН. Також німецькі лікарі вже знайомляться з медичними документами О.Попової і визначаються щодо необхідної діагностики та подальшого лікування.

Крім того, є домовленості про використання спецлітака німецької служби темінової медичної допомоги, який має на своєму борту все необхідне обладнання для забезпечення перельоту О.Попової з урахуванням її стану.

Супроводжуватимуть дівчину при транспортуванні троє фахівців з Німеччини, а також близька родичка.

Як пояснив Р.Опітц, під час лікування дівчини у ФРН з нею перебуватиме не мати, а дві родички. За його словами, 17 травня розпочинається судовий процес, і мати О.Попової вирішила залишитися у Миколаєві, щоб брати участь у цьому процесі.

Переліт буде здійснюватись з Миколаєва до Берліна і триватиме 2,5 години. Після цього спецвертольотом її переправлять у клініку “Шаріте”.

“Отримає вона в Шаріте особливі можливості медицинської діагностики та догляду”, - запевнив Р.Опітц.

За його словами, готувати документи, які необхідні, щоб О.Попова перевезли до ФРН, він розпочав у середині березня, але остаточно питання вдалося вирішити лише вчора ввечері.

“Особливо пану Катеринчуку та Рінату Ахметову хочу подякувати за допомогу на цьому пройденому шляху, який, як ми сьогодні вже знаємо, був непростим. А також німецькому Посольству в Україні та українському Посольству у Берліні хочу подякувати за те, що показали кооперацію у випадку з вирішенням питання Олександри Попової”, - наголосив Р.Опітц.

Він запропонував М.Катеринчуку, який постійно зв’язувався з цього питання з німецьким Посольством та вів переговори з німецькими лікарями, як представника українського парламенту супроводжувати О.Попову під час перевезння її у Німеччину, щоб побачити, у яких умовах і як саме їй надаватиметься допомога.

За інформацією М.Катеринчука, переліт дівчини фінансує фонд Р.Ахметова «Розвиток України», а всі інші витрати бере на себе Р.Опітц. Так само він здійснюватиме фінансування перебування у Німеччині супроводжуючих осіб з родини О.Попової.

Як зазначив Р.Опітц, літак готовий забрати дівчину вже зараз, але в О.Попової немає закордонного паспорта, візи і певних супровідних документів. Так само цих документів немає в її родичів, що перебуватимуть з нею під час лікування у Німеччині. Як тільки усі ці документи будуть готові, дівчину одразу транспортують.

“Далі будуть складні операції, і тут потрібна складна апаратура, обладнання, які є в Німеччині. І Рейко не може його сюди доставити в контейнері, автобусом чи машиною. Тому питання транспортування стало дуже актуальним. Я хотів би звернутися до всіх уповноважених органів України посприяти процесу оформлення документів. Бо саме дороге, що зараз є в Олександри Попової – це її життєвий час, і він на вагу золота... Треба, щоб не було затримки. Літак готовий вилетіти у будь-який момент, і є підтвердження, що цей літак заброньований, вже є підтвердження про оплату літака. І я думаю, що зараз усе буде залежати від того, як швидко ми зможемо отримати всі необхідні документи”, - сказав М.Катеринчук.

Він повідомив, що один день перебування дівчини у «Шаріте» коштуватиме близько 3 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний чоловік. Проти нього порушено кримінальну справу.

На сьогодні усі витрати на лікування О.Попової в Україні фінансує фонд Р.Ахметова "Розвиток України".