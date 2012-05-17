У Полтаві знов не раді приходу Петра І (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, невідомі вандали відідрали від пам'ятної Стели табличку з написом «Місце переправи російської армії на правий берег Ворскли по трьох бродах 20 червня 1709 року», зламали її та викинули.

Місцевий житель знайшов уламки таблички і намагався встановити їх на місце.

У 2007 році на пам'ятнику відідрали бронзову табличку, встановлену ще у 70-х роки минулого століття, після чого її замінили на пластикову.

Довідка УНІАН. Після завершення переговорів з Туреччиною про збереження нею нейтралітету, Петро I прибув до армії, яка розташовувалася на лівому березі Ворскли. Після військової ради, що відбулася в селі Крутий Берег 16 червня 1709 року, було ухвалене рішення про генеральну битву. Це передбачало перехід російської армії на правий берег Ворскли.

19 липня в 12 км на північ від Полтави основні сили російської армії переправилися через річку по трьох бродах і стали табором біля села Семенівка (тепер Кротенки).

Решта частин переправилася у ніч на 20 червня. Для захисту від можливого нападу супротивника були побудовані земляні укріплення. У 1909 році на високому горбі на правому березі річки Ворскла, неподалік місця переправи було встановлено бетонний обеліск, увінчаний бронзовим двоглавим орлом (знятий незабаром після революції 1917 року).

У 1959 році за проектом архітекторів І.Шмульсона і В.Пасічного замість старого пам’ятника було встановлено новий гранітний обеліск з написом на бронзовій дошці: ”Місце переправи російської армії на правий берег Ворскли по трьох бродах 20 червня 1709 року”.