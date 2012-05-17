На Київщині вбили генерал-майора і його сина

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

У повідомленні зазначається, що 15 травня ц.р. в одному з сіл Києво-Святошинського району Київської області у садовому будинку виявлено труп киянина, генерал-майора Збройних Сил України в запасі, з численними ножовими пораненнями, а на подвір’ї - труп його сина, теж колишнього військовослужбовця, також з ножовими пораненнями.

«Завдяки скоординованій роботі правоохоронців упродовж доби встановлено та затримано 3 осіб, які вчинили цей зухвалий злочин. Усі вони останнім часом мешкали у столиці, один – був раніше засуджений за умисне вбивство», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Щодо підозрюваних за ознаками злочину, передбаченого п.п. 1, 6 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області порушено кримінальну справу.

Досудове слідство триває.