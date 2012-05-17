Проїхатись другим класом поїзда Skoda буде не дорожче, ніж маршруткою

Вартість проїзду в вагонах 2 класу електропоїздів Skoda на більшості напрямів значно нижча, ніж автотранспортом, повідомляє прес-служба Міністерства.

Електропоїзди будуть курсувати на напрямках: Харків - Донецьк, Донецьк - Маріуполь, Донецьк - Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Харків, Харків - Маріуполь, Донецьк - Луганськ.

У потязі Донецьк - Маріуполь (132 км) вартість проїзду у вагоні 1 класу складе - 102,41 грн., 2 класу - 58,61 грн.

У потязі Донецьк - Луганськ (162 км) вартість проїзду у вагоні 1 класу складе 105,70 грн., 2 класу - 60,65 грн.

На маршруті Донецьк - Дніпропетровськ (269 км) за проїзд у вагоні 1 класу пасажири платитимуть 126,77 грн., 2 класу - 72,48 грн.

"На подорож автобусом в цьому напрямку пасажири витрачають 87-120 грн.", - йдеться в повідомленні.

Проїзд від Дніпропетровська до Харкова (299 км) у вагоні 1 класу обійдеться пасажирам в 126,77 грн., 2 класу - 72,48 грн.

За словами прес-служби, вартість перевезення пасажирів автобусом на цьому маршруті - 69-80 грн.

У поїзді Харків - Донецьк (318 км) вартість проїзду у вагоні 1 класу складе 137,88 грн., 2 класу - 78,42 грн.