Розинській відбили нирку

Телеведуча Наталя Розинська, побита напередодні невідомими, зараз перебуває у Київській міській лікарні № 17. Вона не може самостійно рухатись.

Про це Наталя Розинська розповіла "Газеті по-українськи".

"Я погано себе почуваю. Самостійно не можу пересуватися. Навіть у туалет не можу сходити без сторонньої допомоги. У мене відбита нирка, сильно болить нога. Боюся, щоб там не було перелому", - сказала вона.

"Обличчя повністю побите. Вчора ввечері лікарі накладали шви на брову", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, телеведуча Н. Розинська стверджувала, що 2 травня в центрі Києва її побили, погрожуючи пістолетами, п'ятеро співробітників ДАІ.

У свою чергу, як заявив начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, у зв'язку з інцидентом з представниками ДАІ на Н. Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.