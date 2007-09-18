Доїхати на метро до Голосіїва? Почекайте ще трохи...

06:20, 18 вересня 2007
Суспільство
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У наближчій черзі київської підземки - три станції

Три станції київського метро у напрямку масиву Теремки заплановано відкрити наприкінці 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за дорученням мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, профільні міські служби прискорили будівництво столичної підземки до масиву Теремки. На облаштування дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії київського метрополітену від станції «Либідська» до станції «Виставковий центр» уже освоєно 232,410 млн. грн., в тому числі за 2007 рік – 92,77 млн. грн.

За інформацією першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, роботи тривають дуже інтенсивно. Для їх прискорення ВАТ "Метробуд" навіть планує закупити в жовтні ще один тунелепрохідний комплекс. Після завершення будівництва обов’язково буде відновлено благоустрій території та паркової зони, асфальтове покриття проїжджих частин та покриття тротуарів (їх замінять фігурними елементами).

Пуск першої черги з відкриттям трьох зупинкових комплексів відбудеться вже в грудні наступного року. Спорудження станцій "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська", які матимуть пропускну спроможність майже 34 тис. осіб на годину, дасть змогу значно розвантажити станцію «Либідська» і запобігти великому скупченню пасажирів у «години пік». Другу чергу – до Виставкового центру – завершать до 2011 року.

Загальна вартість проекту – 2,1 млрд. грн. Тому, як при будівництві й інших соціально важливих об’єктів, до розбудови столичної підземки та дорожньо-транспортної мережі максимально залучаються інвестиції. Як запевняють фахівці, роботи буде завершено своєчасно, оскільки до них долучено додаткових спеціалістів, техніку та виділено належну суму коштів.

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