Мера Олександрівська заарештували

Про це кореспонденту УНІАН повідомила його адвокат Олена Андрєєва.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в будівлі Олександрівської міськради було затримано трьох чиновників, серед яких мер міста, при отриманні хабара в сумі близько 130 тис. грн. За даними СБУ, вони вимагали хабар за надання земельних ділянок.

15 травня прокурор Луганської області Микола Безкишкий порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 18 травня, мера Олександрівська з будівлі Ленінського райсуду Луганська, де о 16.00 мало б розпочатися засідання про обрання йому запобіжного заходу, відвезли до лікарні з високим тиском.