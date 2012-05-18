Житомир вшанував жертв комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, за участю керівників обласної та міської влади, громадськості відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку, встановленого на місці поховання житомирян, закатованих під час репресій.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятного знаку.

Як було наголошено під час заходу, у Житомирському регіоні в 1937–1938 роках було розстріляно не менше 15 тисяч осіб і таємно поховано на старому Єврейському кладовищі.