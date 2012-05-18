Янукович створює благодійний фонд

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами в Донецьку, запис якої транслював Перший національний канал у п'ятницю.

«Я поставив завдання, щоб створили мій благодійний фонд», - сказав В.Янукович, зауваживши, що туди переводитиме, зокрема, і частину своєї зарплати.

«І всі ці гроші витрачатиму тільки на надання допомоги», - заявив президент, додавши, що «приміром, на лікування дітей.

При цьому В.Янукович висловив припущення, що до його фонду долучаться і деякі меценати.