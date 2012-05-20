В Одесі з'явилися «пляжні» маршрутки

З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів міським автотранспортом відкриті як експеримент сезонні маршрути руху «маршрутних таксі», повідомили УНІАН у Департаменті транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської мерії.

Нові автомаршрути зменшать пасажиропотік на міських лініях, дадуть змогу тисячам відпочиваючих і жителям південних і західних житлових масивів обласного центру без пересадок дістатися міських пляжів. Затвердженим графіком роботи передбачено, що машини на «пляжних маршрутах» № 142а і №197а, на відміну від решти міських ліній, курсуватимуть із 07:00 ранку до 18:00. Вартість проїзду, незалежно від відстані, така ж, як і на міських маршрутах – від 2.00 до 2.50 грн.

Передбачається, що автотранспортники працюватимуть на «пляжних маршрутах» до кінця серпня.