Погода на завтра. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

21 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в карпатському регіоні місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в Криму грозові дощі, місцями сильні зливи, град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

У Києві та області - без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

20 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-23°, в районі Чорноморського та Мисового 15-16°, в Дніпрі біля Києва 19°.