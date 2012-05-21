Пожежу на складах секонд-хенду в Києві гасили до ночі
09:20, 21 травня 2012Суспільство
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Велика пожежа на складі секонд-хенду в Києві була ліквідована пізно вночі – о 23.37.
МНС повідомляє, що жертв і потерпілих немає
Як повідомляє прес-служба МНС України, жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня вдень у Шевченківському районі столиці по вулиці Дегтярівська, 25а, на території ТОВ "Трансінвестбуд", на орендованому складі сталося займання речей секонд-хенд. Вогнем було охоплено площу 400 кв. м.
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