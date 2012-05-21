Пожежу на складах секонд-хенду в Києві гасили до ночі

Як повідомляє прес-служба МНС України, жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня вдень у Шевченківському районі столиці по вулиці Дегтярівська, 25а, на території ТОВ "Трансінвестбуд", на орендованому складі сталося займання речей секонд-хенд. Вогнем було охоплено площу 400 кв. м.

Пожежу вдалося локалізувати о 19.43.