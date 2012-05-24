Жорстоко побита Саша Попова вийшла з коми

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 травня на прес-конференції повідомила її матір Алла Гудзь.

«Поки що Саша не впізнає нікого, - сказала А.Гудзь. - Дуже реагує, коли масаж їй роблять. На біль реагує… Буває день – просто відпочиває, спить. Поки що такий стан».

Як повідомив адвокат дівчини Володимир Тимошин, О.Попову переведено в іншу палату, жодних апаратів до неї не підключено, вона самостійно дихає, і мати постійно поруч з нею.

«Найкраща реабілітація, як кажуть лікарі, постійне спілкування з нею, щоб вона чула рідний голос. Постійний масаж, фізіопроцедури», - відзначив адвокат.

Він повідомив, що у понеділок фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», який оплачує лікування О.Попової, перерахував ще 68 тис. грн на придбання устаткування.

«Не лише в нашій лікарні, а й у багатьох лікарнях України немає приміщень, де повністю відсутні мікроби, - відзначив В.Тимошин. - Тому було сплачене устаткування. Воно буде встановлене в палаті Саші. Це спеціальний кондиціонер, спеціальний іонізатор повітря, спеціальне устаткування, яке очищатиме повітря і вбиватиме мікробів. Як говорять доктори, Саша сьогодні нагадує маленьку новонароджену дитину, яка може зловити будь-яку інфекцію».

Як повідомлялося, в ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва побив 22-річний місцевий житель. Дівчина перебує у стані коми в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги.