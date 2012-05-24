Ґвалтівників Оксани Макар в суді охороняють 11 міліціонерів

Сьогодні в Миколаєві судять трьох підозрюваних у вбивстві Оксани Макар. Як повідомляє "Сегодня", в залі суду знаходяться двоє обвинувачених – Артем Погосян і Євген Краснощок. Третій - Максим Присяжнюк попросив розглядати справу без нього.

Погосяна і Краснощока охороняють 11 міліціонерів.

У залі суду знаходяться мама загиблої дівчини Тетяна Суровицька, бабуся і двоюрідний брат. Вони тримають портрет Оксани зі словами "Пам'ятаємо, любимо, сумуємо".

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві троє хлопців згвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися найкращі фахівці, але врятувати дівчину не вдалося .