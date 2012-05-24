Ґвалтівників Оксани Макар в суді охороняють 11 міліціонерів
12:27, 24 травня 2012Суспільство
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У залі суду знаходяться мама загиблої дівчини Тетяна Суровицька, бабуся і двоюрідний брат.
Мати Оксани Макар - в залі суду
Сьогодні в Миколаєві судять трьох підозрюваних у вбивстві Оксани Макар. Як повідомляє "Сегодня", в залі суду знаходяться двоє обвинувачених – Артем Погосян і Євген Краснощок. Третій - Максим Присяжнюк попросив розглядати справу без нього.
Погосяна і Краснощока охороняють 11 міліціонерів.
У залі суду знаходяться мама загиблої дівчини Тетяна Суровицька, бабуся і двоюрідний брат. Вони тримають портрет Оксани зі словами "Пам'ятаємо, любимо, сумуємо".
Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві троє хлопців згвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися найкращі фахівці, але врятувати дівчину не вдалося .
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