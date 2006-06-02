Завтра в Україні спекотна погода

Завтра у західній половині України, Чернігівській та Сумській областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, вдень окремі шквали 15-20 м/с; вночі у західних областях місцями сильні, у Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті дуже сильні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер у суботу очікується південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень у західних областях 17-22°, на решті території 26-31°, на південному сході до 35°.

4-5 червня - мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (4 червня вдень місцями), вночі на Прикарпатті подекуди сильні дощі; у Криму, 4 червня і у східних областях переважно без опадів. Температура 4 червня вночі 15-20°, вдень 25-30°, у півдні та сході місцями 32-35°; 5 червня вночі 9-14°, вдень 19-24°, у південній частині місцями 25-27°, у східних областях до 31°; у західних областях 4 червня вночі 10-15°, вдень 16-21°, 5 червня вночі 6-11°, вдень 13-18°. Вітер південно- східний з переходом у західній половині на північно- західний, 5-10 м/с.

6 червня вночі у східній половині, вдень у східних та західних областях короткочасні дощі, грози. 7 червня вночі переважно без опадів, вдень у західній частині дощі та грози, на решті території окремі грозові дощі. Температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, у західних, північних областях вночі 5-11°, вдень 16-22°, 6 червня на сході вночі до 17°, вдень до 30°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Дощ, гроза, окремі шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 27-29°, по області вночі 11-16°, вдень 26-31°.

4-5 червня - мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вдень 4 червня місцями), грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 4 червня вночі 15-20°, вдень 25-30°; 5 червня вночі 9-14°, вдень 19-24°.

6-7 червня - переважно без опадів, лише вдень 7 червня місцями короткочасні дощі, грози. Зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 17-22°.