Міліція рекомендує мітингувальникам наметів не ставити

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві.

Як зазначили у ВЗГ, поки спроб встановити намети не було, однак організатори акції мають знати, що згідно з нормативними актами про благоустрій, намети прирівнюються до малих архітектурних форм і на їх встановлення потрібно мати дозвіл. У главку запевнили, що у разі спроби несанкціонованого встановлення наметів, працівники міліції будуть проводити роз’яснювальну роботу із організаторами мітингу, а в разі спроб монтажу наметів без дозволу - діятимуть в межах своїх повноважень.