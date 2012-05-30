У Донецьку відкрили унікальний фотомузей

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні підкреслили, що головна ідея і основна мета музею – відтворити унікальні сторінки історії фотожурналістки в Донецькому регіоні, розповісти про професійну діяльність фотографів, серед яких відомий фотокореспондент Євген Халдей, Лев Азріель, Борис Вітков, Валентин Гончаров та інші.

У музеї зібрано архів, який налічує сотні унікальних фоторобіт і 500 раритетних і сучасних фотоапаратів. Експонати музею – це унікальні предмети, які принесли в музей жителі Донецької області, представники земляцтв з Києва і Москви.

Також у музеї знаходиться діюча фотолабораторія, в якій відвідувачі зможуть проявити плівку і віддрукувати негатив.

На церемонії відкриття музею мер міста Олександр Лук’янченко підкреслив, що «музей – це данина шани людям, які впродовж десятків років творили історію нашого міста, регіону і країни, тут зібрані безцінні фонди історії становлення цього виду мистецтва».