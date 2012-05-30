"Стіну плачу" розберуть по цеглинці

Так звану "cтіну плачу", розташовану по вулиці Карла Маркса, неподалік від будівлі кримського парламенту, розбирають буквально по цеглинці - будова перебуває в аварійному стані. Біля "Асторії" працює спецтехніка, передає кореспондент УНІАН.

Будова була зведена в середині 1860-х років. У другій половині XIX століття в ній розташовувалися друкарня і літографія, редакція газети, на початку XX століття - кінотеатр. У 1930-х роках діяло єврейське товариство, а після Великої Вітчизняної війни відкрився готель. У 1990-х роках будівлю передали одній з компаній. Фірма планувала побудувати бізнес-центр з готелем, проте справа далі руйнування будівлі не просунулася.

Окружний адміністративний суд Криму в лютому цього року задовольнив позов прокуратури Сімферополя про припинення права власності на об'єкт. Громадська рада при виконкомі Сімферопольської міськради в травні запропонувала знести будівлю, а Верховна рада Криму вирішила виділити 320 тис гривень на її демонтаж.

За даними міськради, роботи зі знесення аварійної стіни триватимуть близько двох тижнів.

Питання про подальше використання території буде винесено на громадське обговорення, заявив голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов. Він вважає, що на місці "Асторії" може бути створений парк відпочинку з меморіалом "Історичні скрижалі Криму", присвяченим основним подіям в історії розвитку республіки.