"Закон про молоко" вдарить по переробниках

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в УНІАН президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Апекс Ліссітса.

Він зазначив, що законопроектом, який прийнятий у першому читанні Верховною Радою 22 травня 2012 р. і передбачає регулювання термінів розрахунків переробників за молоко з виробниками, пропонується, щоб переробники розраховувалися з виробниками за молоко протягом 7 днів з моменту його постачання на підприємство. Переробники, згідно з документом, також повинні одержувати оплату від роздрібу за молоко протягом 7 днів з моменту його постачання, але це стосується тільки молока рідкого обробленого, яке займає тільки 8% у структурі промислової переробки молока. Таким чином, виробник змушений буде сплатити все куплене молоко протягом семи днів, але за ряд продуктів, таких як тверді сири, одержить оплату від роздрібу через 3-4 місяці.

«Очевидно, що цю різницю їм (переробникам - УНІАН) треба буде якимось чином заповнювати за рахунок оборотних коштів кредитних установ. Знаючи, яка в нас сьогодні ситуація на ринку фінансування, особливо це стосується фінансування сільського господарства, очевидно, що переробні господарства просто не витримають цього тиску. І вони або збанкрутіють, або їм треба буде перейти на більш-менш тіньові розрахунки за цю продукцію, де не враховуватиметься ця норма законопроекту, що приведе до подальшого зниження закупівельних цін на молоко в Україні і підвищення імпортної складової на нашому ринку», - вважає А.Ліссітса.

Він зазначив, що якщо така норма впроваджується, то вона має стосуватися всіх ланок ланцюжки, зокрема роздрібу.

Представник молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації Ренато Рушчик зазначив, що прийняття даного законопроекту приведе до зниження виробництва, оскільки в переробників не буде достатньо оборотних коштів для того, щоб купувати все необхідне молоко, і в цьому разі для виробників закупівельні ціни знову знижуватимуться. «І якщо буде таке становище, що й нашим партнерам — роздрібній торгівлі - треба буде оплачувати протягом 7 днів, то вони підніматимуть ціни для того, щоб якось компенсувати це. Таким чином, реалізується на ринкунай гірший, песимістичний сценарій», - заявив Р.Рушчик.

На його думку, «краще, щоб цього закону не було, але якщо він приймається, то має включати всі складові, до яких буде однакове ставлення. Але результат прийняття такого закону буде негативним для всіх — для виробників, переробників і роздрібної торгівлі», - підкреслив представник Європейської Бізнес Асоціації.

Як повідомив А.Ліссітса, громадські організації планують звернутися до Верховної Ради, до голови ВР і Комітету з питань аграрної політики і продовольства з проханням або відхилити цей законопроект у другому читанні, або внести необхідні зміни, щоб увесь ланцюжок розраховувався впродовж одного й того ж періоду. «Ми вже підготували звернення, і сьогодні-завтра вони будуть направлені у Верховну Раду. Насамперед ми наполягаємо на тому, щоб відмінили (цей законопроект - УНІАН), а у разі, якщо не буде можливості відмінити, то щоб прийняли на весь ланцюжок однаковий період часу», - сказав він.