Подати заяву в одеські РАЦСи тепер можна через інтернет

Про це УНІНА повідомили у прес-службі Мін’юсут.

Ця послуга є нововведенням в Україні і дає змогу спростити процедуру запису на прийом у відділ РАЦС. Нововведення дозволить кожному, не виходячи з дому, вибрати зручний час для прийому та уникнути появи черг у РАЦСах.

Поки що попередній запис на прийом здійснюється в тестовому режимі в одному з відділів РАЦС у м. Одеса (з питань реєстрації народження). При цьому відділи ДРАЦС продовжують вести й традиційний прийом громадян.

Записатися на прийом можна через Інтернет на офіційному сайті Головного управління юстиції в Одеській області - http://just.odessa.gov.ua або на сайті реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області - http://www.rs-odessa.org.ua/dracs/zapis/index.php.

Після тестування, систему планується запустити в практичну експлуатацію в усіх РАЦСах міста. Планується, що така послуга стане черговим кроком на шляху комфортного та якісного обслуговування громадян, зауважили у прес-службі Мін’юсту.