Ніжинським робінгудам дали 56 з половиною років на шістьох

Про це повідомляє ТСН. Їх визнали особливо небезпечним збройним угрупованням, яке займалося бандитизмом.

Обвинувальний висновок зачитували 6 годин. Хлопцям інкримінували 5 епізодів — вимагання грошей у добропорядних громадян, побиття, погрози вбивством, викрадення автомобілів, носіння зброї. Жертвами банди, як встановило слідство, стали безробітні та один провідник. Про те, що потерпілі і є торгівцями наркотиків — жодного слова. Адвокати підсудних заявляють, що справу сфабриковано.

"Більшість потерпілих почали звертатися з заявами вже після затримання Поповича. Органи слідства, напевне, навчилися передбачувати, хто на кого й коли напише заяву. Інакше для себе я цього пояснити не можу", - каже адвокат Олександр Заруцький.

Підсудні не заперечують, вони справді відстежували наркоторговців, робили контрольні закупки, справді застосовували фізичну силу і знімали на телефон їхні щиросердні зінання. Вони готові відповісти за самоуправство. Заперечують, що вимагали у них гроші і примушували себе обмовляти. Кажуть, все, що вони назнімали на мобільний телефон, - правда. Тільки ані прокуратура, ані міліція підтвердження цьому не знайшла.

"Стосовно заяв підсудних про те, що потерпілі причетні до незаконних оборудок, проводилися перевірки. У порушенні кримінальної справи відмовлено, ці постанови не оскаржувалися", - говорить прес-секретар Чернігівського обласного прокурора Валерій Литовченко.

Суд визнав ніжинських спортсменів винними за усіма статтями обвинувачення. Кожен отримав від 11 з половиною до семи років позбавлення волі і зобов`язання виплатити потерпілим моральну шкоду. Засуджені вже заявили про наміри подавати на апеляцію.