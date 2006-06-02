У поїзді можна не їсти, але заплатити доведеться

Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ стверджує, що відомство вводитиме харчування в поїздах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами В.ГЛАДКІХ, поки планується вводити харчування в «СВ» і купе на денних поїздах підвищеної комфортності.

Гендиректор «Укрзалізниці» повідомив, що 1 червня, в ході своєї поїздки до Донецька, він провів опитування пасажирів купе поїзда, в якому їхав, і 90% із них висловилися за введення харчування.

Щодо протесту проти введення обов`язкового харчування В.ГЛАДКІХ заявив: «це якісь певні сили намагаються нав`язати». Що стосується ціни за харчування, то В.ГЛАДКІХ зазначив, що «Укрзалізниця» буде її вивчати й дивитися на те, щоб «вона відповідала розміру ціни за квиток».

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України виступає проти введення обов`язкового харчування на залізниці. В прес-службі АМК зазначили, що якщо залізниця введе обов`язкове харчування, включаючи його у вартість квитків, Комітет вважатиме такі дії зловживанням монопольним становищем. В цьому випадку щодо залізничного монополіста можуть бути застосовані фінансові санкції - до 10% річного доходу підприємства.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Укрзалізниці» В.ГЛАДКІХ зазначав можливість того, що з часом у поїздах введуть харчування (аналогічне харчуванню в літаках), яке включатиметься в ціну квитка.