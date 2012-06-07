Через негоду 67 населених пунктів сидять без світла

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 67 населених пунктів у п’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 38 населених пунктів, у Житомирській – 18, у Полтавській – 7, у Чернігівській – 2, в Одеській - 2. Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 38 населених пунктів, у Житомирській – 18, у Полтавській – 7, у Чернігівській – 2, в Одеській - 2. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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