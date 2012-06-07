Через негоду 67 населених пунктів сидять без світла
09:10, 07 червня 2012Суспільство
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Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 67 населених пунктів у п’яти областях України.
|У п’яти областях України через негоду знеструмлено 67 населених пунктів
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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