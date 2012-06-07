ЗМІ: син екс-президента Придністров'я ховав вкрадені гроші в Одесі
Молодший син екс-президента Придністров`я Ігоря Смирнова - Олег, оголошений в розшук за підозрою у великому розкраданні грошей.
|Молодший син Ігоря Смирнова замішаний в міжнародному скандалі
За даними правоохоронців, Смирнов-молодший викрав 186 млн 120 тис. рублів, які Росія перераховувала на рахунки придністровських банків для доплат до пенсій своїм громадянам, які проживають в ПМР.
Згідно з інформацією російських ЗМІ, крадені гроші Смирнов нібито вкладав в бізнес і нерухомість в Росії і Україні, в тому числі й Одесі. Зокрема, синові екс-президента приписують володіння пакетом акцій «Стар-Таксі» та квартирою на Французькому бульварі.
Як з`ясувала «Сьогодні», одна з квартир у висотці у провулку Дунаєва оформлена на дружину Смирнова - Марину. Тим часом адміністратор «Стар-Таксі» заявив, що Олег Смирнов не має відношення до компанії: «Ніхто з керівництва навіть прізвища такого не чув».