ЗМІ: син екс-президента Придністров'я ховав вкрадені гроші в Одесі

Як повідомили " Сегодня" в слідчому комітеті РФ, проти нього порушено кримінальну справу за ст. 160, ч. 4 КК РФ (привласнення чужого майна в особливо великому розмірі).

За даними правоохоронців, Смирнов-молодший викрав 186 млн 120 тис. рублів, які Росія перераховувала на рахунки придністровських банків для доплат до пенсій своїм громадянам, які проживають в ПМР.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, крадені гроші Смирнов нібито вкладав в бізнес і нерухомість в Росії і Україні, в тому числі й Одесі. Зокрема, синові екс-президента приписують володіння пакетом акцій «Стар-Таксі» та квартирою на Французькому бульварі.

Як з`ясувала «Сьогодні», одна з квартир у висотці у провулку Дунаєва оформлена на дружину Смирнова - Марину. Тим часом адміністратор «Стар-Таксі» заявив, що Олег Смирнов не має відношення до компанії: «Ніхто з керівництва навіть прізвища такого не чув».