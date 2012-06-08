Чверть України страждає: в 11 млн мешканців підвищений артеріальний тиск

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Кіровограді повідомив головний терапевт Міністерства охорони здоров’я, член-кореспондент АМН України Василь Нетяженко, коментуючи принципи пілотного проекту із запровадження державного регулювання цін на лікарські препарати.

«Із 46 мільйонів українців близько 11 мільйонів страждають від підвищеного артеріального тиску, з них лише 65% знають про це. Починають лікуватися тільки 45% хворих, а приймають ліки постійно впродовж року – 15%», - сказав В.Нетяженко.

За його словами, люди просто не контролюють свій артеріальний тиск, вважаючи його несерйозним фактором і не замислюючись про можливі ускладнення.

Водночас, за офіційними даними, щороку в Україні реєструється близько 105 тисяч інсультів та 50 тисяч інфарктів. В.Нетяженко зазначив, що реальні показники у 2-3 рази більші.

«Ми досліджували шляхом опитування, чому люди не дотримуються режиму лікування підвищеного артеріального тиску або взагалі уникають його. Виявилося, що 65% хворих просто забувають прийняти ліки, 26,7% побоюються побічних ефектів, 14,7% не мають грошей на придбання медикаментів, 10,4% бояться звикнути до препаратів», - повідомив він.