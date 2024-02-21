Але є тенденція зменшення цього відсотка.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів чергове опитування громадян щодо найбільш реалістичного результату війни, яке показало, що наразі 66% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій. Водночас є тенденція до зменшення цього відсотка.

Такі дані оприлюднені у графіках КМІС за результатами всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", що проведено упродовж 5-10 лютого 2024 року.

Зазначається, що респондентам були зачитані п’ять можливих сценаріїв: від "збереження державності і незалежності України, хай навіть із вимушеними територіальними втратами" (що фактично відповідає, що реалістичним є втримання територій, які зараз контролюються) до "перенесення бойових дій на територію РФ" (що відповідає повному відновленню територіальної цілісності і веденню війни вже на території Росії.

Відео дня

Відповідно до отриманих результатів, 66% – вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. У тому числі 14% впевнені, що буде не тільки відновлено територіальну цілісність, а що бойові дії будуть взагалі перенесені на територію Росії.

Але при цьому соціологи звертають увагу, що порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності. Так, у травні 2023 року вірили у відновленні цілісності – 71%, з яких про перенесення боїв на територію країни агресорки казали 10%.

Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз (у травні 2022 року таких було 6%, але з травня 2022 року Україна визволила значу частину територій, тобто у 2024 році респонденти відповідали в умовах ситуації на полі боя, яка суттєво відмінна, від ситуації травня 2022 року). Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Опитування також продемонструвало, що українці зберігають оптимізм щодо питання переможця у війні. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірять в Перемогу України, з них 60% безумовно переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в Перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Про те, що переможе Росія наразі думають 4% (у травні 2022 року таких було 1%).

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю. Вивчено думку 1202 респондентів. Статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,2%.

Інші результати опитування

Як повідомляв УНІАН, днями Соціологічна група "Рейтинг" також опублікувала результатах опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення, відповідно до яких більшість українців упевнені, що наша країна зможе перемогти Росію. Про це зазначили 85% респондентів, а 15% не впевнені у цьому.

Водночас 79% не впевнені, що без західної допомоги вдасться перемогти.

Вас також можуть зацікавити новини: