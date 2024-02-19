79% не впевнені, що без західної допомоги вдасться перемогти.

Більшість опитаних українців упевнені, що наша країна зможе перемогти Росію.

Про це йдеться у результатах опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". "Абсолютна більшість респондентів (85%) в цілому впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ. 15% не впевнені у цьому", - зазначаються соціологи.

Водночас важливою умовою перемоги є міжнародна підтримка: лише 19% опитаних вважають, що перемога України можлива без міжнародної допомоги, відповідно 79% не впевнені, що без західної допомоги вдасться перемогти.

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"Загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за півроку знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі - у 42%. Водночас зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз)", - йдеться у результатах опитування.

Більше абсолютної упевненості у перемозі України мають старші люди, а також ті, чиї родичі воюють. Так, якщо серед 18-35-річних українців абсолютно впевнені у перемозі 31%, то серед респондентів віком 51+ таких 50%.

"31% вважають, що для перемоги над Росією Україні знадобиться півроку чи менше. Однак частіше (39%) говорять, що для перемоги потрібно більше року. Така позиція стала загалом більш поширеною порівняно з червнем 2023 (тоді так вважали 25%)", - зауважують автори дослідження.

Крім того, показало опитування, чим молодші респонденти, тим довшим, на їхню думку, є шлях до перемоги: молодь віком 18-35 років більш схильна вважати, що для перемоги потрібно понад рік (52%), аніж респонденти віком 36-50 (38%) або 51 і старше (31%).

"Мешканці східних областей найменш упевнені в конкретних часових рамках перемоги: серед східного регіону 38% опитаних не змогли відповісти, коли чекати перемогу, у той час як в інших регіонах частка такої відповіді була не більше чверті", - йдеться у повідомленні.

*** Аудиторія опитування, проведеного 10-11 лютого, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3,1%.

Інші опитування українців

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, у лютому, порівняно з груднем 2023 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилася з 54% до 44%.

Натомість, як заявили в КМІС, з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає, що напрямок справ неправильним.

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