Одесу знову затопило: містом плавають машини
12:45, 11 червня 2012Суспільство
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В Одесі на вулиці Мечникова неподалік від парку Ілліча рано вранці стався прорив водогону.
|В кінці травня через дощ машини вже плавали вулицями
Як повідомляє видання, проїхати тут складно навіть великогабаритним вантажівкам, тому у Високому провулку утворилася пробка. На місці працює аварійна служба.
Тим часом жителям району відключили водопостачання.
«Сталася аварія магістрального водогону, яку ми сподіваємося усунути до вечора», - розповіла співробітник прес-служби ТОВ «Інфоксводоканал» Олена Мілова.
Нагадаємо, це вже не перший потоп в Одесі. В кінці травня через рясний дощ вулиці міста перетворилися на величезні калюжі. Подекуди люди опинилися заблокованими в своїх авто.
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