Одесу знову затопило: містом плавають машини

Про це пише газета " Сегодня". Через аварію провулки Молдаванки зараз більше нагадують канали Вилкового.

Як повідомляє видання, проїхати тут складно навіть великогабаритним вантажівкам, тому у Високому провулку утворилася пробка. На місці працює аварійна служба.

Тим часом жителям району відключили водопостачання.

«Сталася аварія магістрального водогону, яку ми сподіваємося усунути до вечора», - розповіла співробітник прес-служби ТОВ «Інфоксводоканал» Олена Мілова.

Нагадаємо, це вже не перший потоп в Одесі. В кінці травня через рясний дощ вулиці міста перетворилися на величезні калюжі. Подекуди люди опинилися заблокованими в своїх авто.