Одесу знову затопило: містом плавають машини

12:45, 11 червня 2012
Суспільство
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В Одесі на вулиці Мечникова неподалік від парку Ілліча рано вранці стався прорив водогону.

Одеса
Про це пише газета "Сегодня".Через аварію провулки Молдаванки зараз більше нагадують канали Вилкового.

Як повідомляє видання, проїхати тут складно навіть великогабаритним вантажівкам, тому у Високому провулку утворилася пробка. На місці працює аварійна служба.

Тим часом жителям району відключили водопостачання.

«Сталася аварія магістрального водогону, яку ми сподіваємося усунути до вечора», - розповіла співробітник прес-служби ТОВ «Інфоксводоканал» Олена Мілова.

Нагадаємо, це вже не перший потоп в Одесі. В кінці травня через рясний дощ вулиці міста перетворилися на величезні калюжі. Подекуди люди опинилися заблокованими в своїх авто.

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