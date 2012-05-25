Одеса перетворилася на Венецію: синоптики кажуть, що повінь триватиме
08:28, 25 травня 2012Суспільство
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Дощ не припинявся від ранку, а згодом перейшов у справжню зливу.
|Дороги та тротуари в Одесі затопило. Фото Думская.net
Дощ не припинявся від ранку, а згодом перейшов у справжню зливу. Низинні райони міста залило водою. Дороги та тротуари затопило. Найбільше постраждав район біля Пересипського мосту – там кілька десятків авто виявилися заблокованими.
Загалом ситуація складна по всій Одесі. На центральних вулицях величезні затори. Люди, що поверталися з роботи, витрачали на дорогу вдвічі більше часу, ніж зазвичай.
За прогнозами синоптиків, погода і надалі погіршуватиметься. Тож якщо комунальники не почнуть терміново розчищати колекторну систему зливу води, підтоплюватиме дедалі більше вулиць Одеси.
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