Одеса перетворилася на Венецію: синоптики кажуть, що повінь триватиме

У четвер вулиці Одеси через рясний дощ перетворилися на величезні калюжі. Подекуди люди опинилися заблокованими у своїх авто, повідомляє ТСН.

Дощ не припинявся від ранку, а згодом перейшов у справжню зливу. Низинні райони міста залило водою. Дороги та тротуари затопило. Найбільше постраждав район біля Пересипського мосту – там кілька десятків авто виявилися заблокованими.

Загалом ситуація складна по всій Одесі. На центральних вулицях величезні затори. Люди, що поверталися з роботи, витрачали на дорогу вдвічі більше часу, ніж зазвичай.

За прогнозами синоптиків, погода і надалі погіршуватиметься. Тож якщо комунальники не почнуть терміново розчищати колекторну систему зливу води, підтоплюватиме дедалі більше вулиць Одеси.