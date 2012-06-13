Пожежа знеструмила ціле місто, п'ять сіл і чотири шахти

Як повідомляє прес-служба МНС, пожежа на підстанції сталася вчора о 23.50.

О 2.22 пожежу було локалізовано та о 2.31 ліквідовано.

Було відключено від електропостачання місто Ровеньки (65 тисяч жителів), ще 5 населених пунктів та об’єкти ДТЕК «Ровенькиантрацит», а саме: шахту ім. Космонавтів, де на момент події під землею перебував 191 гірник, шахту «81-а Київська» (127 гірників), шахту «Ровеньківська» (115 гірників), шахту «Дзержинська» (на момент події під землею перебували 173 гірника).

О 6.00 усіх гірників було виведені на поверхню. Постраждалих немає.

Станом на 7.00 середи проведено ремонтні роботи на електропідстанції 110 кВ «Ровеньки» щодо відновлення електропостачання.

Усі об’єкти ДТЕК «Ровенькиантрацит» забезпечено високою напругою електропостачання.

Без електропостачання залишаються частково близько 8 тисяч жителів Ровеньок і п’ять населених пунктів.