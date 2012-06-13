Янукович підписав закон, яким курців загнали в резервації

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об‘єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Обмеження щодо споживання тютюнових виробів і відповідальність за їхнє порушення встановлюються Законом «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров‘я населення».

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 24 травня.