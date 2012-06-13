У Луцьку знайшли гроші для мешканців будинку, що обвалився

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали всі присутні в залі 38 депутатів міської ради під час сьогоднішнього засідання позачергової сесії (всього в міській раді 50 депутатів).

За словами начальника управління фінансів і бюджету міської ради Лілії Єлової, ці кошти буде спрямовано на придбання чотирьох 3-кімнатних квартир.

Крім того, відповідно до ухваленого рішення, 25 тис. грн буде виділено для оплати роботи експертів, які з'ясовують обставини трагедії, а також 210 тисяч на виготовлення нової проектно-кошторисної документації для реконструкції житлового фонду міста.

Кошти виділяються з бюджету розвитку міста.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Луцьку о 4.25 між першим і другим під'їздами будинку на вулиці Рівненській, 109 сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п'ятий поверхи.

Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під'їздів.

Загинули двоє пенсіонерів.