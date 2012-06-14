Замінити Мубарака у кріслі президента може його ж прем'єр
17:50, 14 червня 2012Суспільство
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Верховний суд Єгипту дозволив колишньому прем’єрові Ахмеду Шафікові взяти участь у виборах президента, які відбудуться у країні цими вихідними.
Висування Шафіка різко критикують, фото www.israelonline.ru
Суд постановив, що заборона на участь у виборах для державних посадовців часів Хосні Мубарака, незаконна, пише Радіо Свобода.
Другий тур виборів президента в Єгипті відбудеться 16–17 червня. Разом із Шафіком у виборах братиме участь пов’язуваний із «Мусульманським браством» Мохаммед Мурсі.
Шафіка призначили на посаду прем’єра в останні дні перебування Хосні Мубарака при владі. Його критикують і ісламісти, і опозиціонери, бо вважають, що він має підтримку військових і в разі перемоги знову згорне здобутки повстання.
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