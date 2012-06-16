Харківський аеропорт може стати прикладом для Сочі
Робота Міжнародного аеропорту «Харків» під час Євро-2012 є хорошим прикладом для підготовки аеропорту Сочі, який 2014 року прийматиме гостей Зимових Олімпійських ігор.
Про це після відвідування Харківського аеропорту заявив генеральний директор аеропортової групи «Базел Аеро» (Краснодар, Сочі, Анапа, Геленджик) Сергій Лихарьов, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».
Переймаючи український досвід у харківському аеропорту в день матчу Нідерланди - Німеччина, С.Лихарьов був приємно здивований, насамперед, роботою прикордонної служби. «Час на обслуговування одного пасажира – 25-30 секунд. Це чудово, адже в аеропортах Росії така ж операція займає до 3 хвилин. І нам важко змусити прикордонників працювати швидше. Це реальне прискорення процесу, хоча й розумію, що для цього було зроблено багато попередньої роботи, зокрема введення безвізового режиму», - сказав С.Лихарьов.
Він додав, що приїхав до Харкова аж ніяк не проводити аудит і давати оцінку, а навпаки - вчитися, оскільки вважає, що в плані підготовки до обслуговування масових спортивних заходів аеропорт Харкова в деяких аспектах випереджає Сочі.
Крім відмінної роботи прикордонників, С.Лихарьову також сподобалася взаємодія авіакомпаній, туроператорів і служб аеропорту, які організували роботу автобусних перевезень так, що в терміналі відсутнє масове скупчення людей, навіть при пікових навантаженнях в періоди масових відльотів.
«Через те, що автобуси привозили фанів чітко під виліт «свого» рейсу, не було значних скупчень людей ні в одному з елементів технологічного процесу. Черги на реєстрацію, паспортному контролі не перевищували звичайних показників. Якщо й було скупчення, то лише в залі очікування, і виникало воно через пізнє прибуття екіпажів на рейси, а це вже відповідальність авіакомпаній. Але навіть у цьому випадку кризових ситуацій не виникало», - зазначив керівник «Базэл Аэро».
Він розповів, що багато з того, що побачив у Харкові, збирається запровадити під час обслуговування гостей Олімпіади-2014 в Сочі. «Хотілося б таку ж швидкість роботи прикордонної служби. Український приклад - зразок для нас. Це питання ми однозначно будемо обговорювати з російськими прикордонниками. Поряд із цим ми хотіли б використовувати під час пікових навантажень реверсивну схему на виліт, відпрацьовану в Харкові. Будемо так само, як і в Харкові, домагатися чітко узгоджених дій від авіакомпаній і операторів наземного транспорту, що значно полегшить нашу роботу», - зазначив С.Лихарьов.
Він додав, що хороше враження на нього справила робота волонтерів в аеропорту, причому навіть на таких складних ділянках, як обшук з авіаційної безпеки. «Використання волонтерів на технічних ділянках не вимагає високої кваліфікації, але значно прискорює процес обробки пасажирів - дуже корисно. І ми обов'язково будемо розглядати варіант їх залучення на подібних етапах», - резюмував С.Лихарьов.