Мати Саші Попової заявляє, що благодійник тепер вимагає 24 тисячі євро

Німецький благодійник Рейко Опітц, який пообіцяв організувати жорстоко побитій в Миколаєві Олександрі Поповій курс реабілітації в Європі, забрав паспорти дівчини (закордонний і український) і за їх повернення вимагає 24 тис. євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги заявили матір О.Попової Алла Гудзь та її адвокат Володимир Тимошин.

За словами А.Гудзь, вона віддала Р.Опітцу документи доньки, а також закордонний паспорт своєї сестри Ірини Цветухіної, яка мала летіти разом із Сашею до Німеччини, для оформлення візи. «Натомість він (Р.Опітц) привіз німецького професора доктора Хармса на консультацію до Саші. Нині за це вимагає гроші та в поверненні документів відмовляє», - заявляє вона.

Як сказав у свою чергу адвокат В.Тимошин, «ми неодноразово зверталися до нього (Р.Опітца) з приводу того, що на сьогоднішній день мати прийняла рішення Сашу не вивозити, і наші лікарі кажуть, що немає потреби. Але документи з різних причин чомусь не повертаються».

За словами А.Гудзь, вчора, 15 червня, вона вкотре подзвонила Р.Опітцу, і він сказав, що за документи йому винні 24 тис. євро.

«Я, звичайно, дуже вдячна йому за те, що він переживав за нас, за все, що він для нас зробив, для лікарні. Проте, я не думала, що добродійність коштуватиме 24 тис. євро», - зазначила вона.

При цьому мати О.Попової відзначає, що доньці потрібно оформляти інвалідність, а без документів це неможливо. Крім того, за її словами, Фонд Ріната Ахметова хоче подарувати Саші квартиру, і для цього теж потрібен паспорт.

Як сказала А.Гудзь, з Р.Опітцем наперед ніякої домовленості щодо оплати будь-яких його послуг не було, він із самого початку діяв лише як благодійник. Тепер же, за її словами, чомусь заходить мова про те, щоб сплатити приїзд і консультацію професора берлінської клініки «Шаріте» Лутца Хармса, якого Р.Опітц запросив за своєю ініціативою, не обумовлюючи наперед оплату за це.

В.Тимошин сказав, що вже звернувся до СБУ, а також до Посольства Німеччини в Україні для повернення документів О.Попової.

Також А.Гудзь має намір звернутися до правоохоронних органів, якщо Р.Опітц не поверне документи найближчими днями.

Як повідомлялося, 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більш як 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник Р.Опітц запропонував своє сприяння у відправленні О.Попової до Німеччини для проходження лікування.