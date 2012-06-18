У Новомосковську горить 4 га сміттєзвалища

Як повідомляє прес-служба МНС України, 17 червня о 15:25 до пункту зв’язку самостійної державної пожежної частини №31 Новомосковського району ГТУ МНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі за мікрорайоном Кулебівка у м. Новомосковськ.

На місце події одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи МНС. Наразі гасіння пожежі триває. До ліквідації займання залучено 88 чоловік особового складу та 33 одиниці техніки.

Площа пожежі становить близько 4 га. На місці події утворилося сильне задимлення.

Орієнтовна причина загорання - необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Станом на 16:30 18 червня на територію сміттєзвалища завезено 36 вантажівок грунту. Наразі проводяться роботи з покриття території загорання шаром землі. З метою недопущення розповсюдження пожежі створюються дороги для розбиття місця пожежі на сектори.