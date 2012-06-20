Чоловік, який підпалив дівчину та її матір, зробив це через ревнощі
У Сєверодонецьку Луганської області 36-річний чоловік, який намагався спалити живцем 23-річну дівчину та її 41-річну матір, зробив це через ревнощі.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, раніше чоловік і потерпіла дівчина були парою.
«Пара розлучилася досить давно, проте весь цей час чоловік продовжував дошкуляти колишній дівчині не зовсім здоровими знаками уваги: стежив і всіляко принижував, намагаючись довести, що вони мусять бути разом. Ось і цього разу ревнивець вислідив колишню кохану і після чергового бурхливого з`ясування стосунків просто облив дівчину та її матір бензином, після чого підпалив і втік», - говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Сєверодонецьку 16 червня на березі річки Сіверський Донець чоловік облив бензином і підпалив дівчину та її матір.
Дівчина перебуває в Луганській обласній лікарні з 70% опіків тіла, а її мати з 20% опіків тіла - в лікарні в Лисичанську.
Підозрюваного затримано. Порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України.