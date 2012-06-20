Диякон, який організував бордель, хоче повернутись у лоно церкви

У Луганську порушено кримінальну справу проти 38-річного колишнього диякона, який організував масажний салон, в котрому надавалися інтимні послуги. Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, кримінальну справу порушено за ст. 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення у заняття проституцією». Як з'ясували правоохоронці, салон розташовувався в орендованій квартирі.

«Спочатку він вирішив організувати справжній масажний салон, проте клієнтів це не привернуло. Тоді чоловік вирішив включити в прейскурант інтимні послуги. Пошуки робітниць для роботи за цією спеціальністю не зайняли у нього багато часу. На вулиці він підійшов до дівчини і відкрито запропонував їй працювати «масажисткою з сексуальним ухилом». Та не відмовилася. Так само він знайшов ще пару дівчат. Візитки закладу він сам роздавав таксистам, а коли це не принесло бажаного напливу клієнтів, почав давати оголошення в газетах», - йдеться в повідомленні.

Вартість масажних послуг в салоні становила 300 грн, інтимних - 500 грн, масаж та інтимні послуги разом - 700 грн. Із заробленого дівчатами колишній диякон 60% забирав собі.

«Зараз затриманий шкодує про своє рішення зайнятися організацією секс-бізнесу, і сподівається, що його неприємності скоро закінчаться, і він знову займеться чимось більш легальним - наприклад, буде артистом або повернеться в лоно церкви», - сказано в повідомленні.