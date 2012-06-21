Міліція встановила особу, причетну до вбивства журналіста Климентьєва

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, слідчими порушено кримінальну справу та винесено постанову про притягнення вказаного громадянина як обвинуваченого у зв’язку з його причетністю до вбивства В.Климентьєва.

Зокрема, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого п. 8 (вбивство особи у зв`язку з виконанням службового обов`язку) та п. 12 (вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі готуються матеріали для звернення до суду щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу – взяття під варту, а також оголошення міжнародного розшуку, поінформували в МВС.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.Климентьєв зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.Климентьєва.

У грудні 2011 року прокурор Харківської області заявив, що у справі В.Климентьєва з’явилася інформація, яка може допомогти розкрити злочин.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.