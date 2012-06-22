Пам'ятник Леніну в Житомирі як стояв, так і стоятиме
Житомирський міський голова Володимир Дебой заявляє, що акція протесту прихильників КПУ у Житомирі проти знесення пам’ятника В.Леніну "зініційована політиками для піару»,
Натомість владою міста це питання не розглядається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Дебой повідомив журналістам під час роботи сесії міської ради, коментуючи сьогоднішні політичні події у місті.
За його словами, "питання знесення пам’ятника В.Леніну сьогодні не на часі, не можна політикам збурювати суспільство і спекулювати подібними питаннями напередодні виборів".
При цьому В.Дебой зазначив, що "якщо питання знесення чи перенесення в інше місце пам’ятника В.Леніну і буде вирішуватися владою міста, то це буде робитися "не під вибори", а у цивілізованій формі, з великою шаною і повагою до тих людей, які сьогодні цінують і шанують В.Леніна".
Мер Житомира уточнив, що "ці депутати від КПУ на сесії міської ради навіть не пробували встати і оголосити це питання (проти знесення пам’ятника – УНІАН), ініціюючи його внесення у порядок денний сесії, оскільки зрозуміли, що більшість депутатів їх не підтримує". "Ініціювання згаданого питання було б ні чим іншим, як політичним піаром", - додав В.Дебой.
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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Житомирі активісти КПУ протестували проти знесення пам’ятника В.Леніну.