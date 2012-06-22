Пам'ятник Леніну в Житомирі як стояв, так і стоятиме

Натомість владою міста це питання не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Дебой повідомив журналістам під час роботи сесії міської ради, коментуючи сьогоднішні політичні події у місті.

За його словами, "питання знесення пам’ятника В.Леніну сьогодні не на часі, не можна політикам збурювати суспільство і спекулювати подібними питаннями напередодні виборів".

При цьому В.Дебой зазначив, що "якщо питання знесення чи перенесення в інше місце пам’ятника В.Леніну і буде вирішуватися владою міста, то це буде робитися "не під вибори", а у цивілізованій формі, з великою шаною і повагою до тих людей, які сьогодні цінують і шанують В.Леніна".

Мер Житомира уточнив, що "ці депутати від КПУ на сесії міської ради навіть не пробували встати і оголосити це питання (проти знесення пам’ятника – УНІАН), ініціюючи його внесення у порядок денний сесії, оскільки зрозуміли, що більшість депутатів їх не підтримує". "Ініціювання згаданого питання було б ні чим іншим, як політичним піаром", - додав В.Дебой.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Житомирі активісти КПУ протестували проти знесення пам’ятника В.Леніну.