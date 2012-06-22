Голова МВФ закликала рятувати євро

Глава МВФ Крістін Лагард закликала країни ЄС до активних дій для допомоги банківській системі Євросоюзу.

На думкуК.Лагард, ЄСповиненнадавати допомогупроблемнимбанкамбезпосередньо,ане черезуряди країн,адляцього необхіднийєдиниймеханізм вирішення.



"Банківськасистема- у станістресу.Необхіднірішучідії,щобвідновитивпевненістьнаринку.Наразі життєздатністьфінансовоїсистеми ЄСстоїтьпід питанням...Необхіднопровестирекапіталізаціюслабкихбанківі цейпроцес повиненпроходитибезпосередньочерезЄвропейськийфондфінансовоїстабільності,минаючиурядкраїн ", -цитуєїї заявуРосБізнесКонсалтинг.

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