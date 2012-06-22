Голова МВФ закликала рятувати євро
07:45, 22 червня 2012Суспільство
947 0
Глава МВФ Крістін Лагард закликала країни ЄС до активних дій для допомоги банківській системі Євросоюзу.
На думкуК.Лагард, ЄСповиненнадавати допомогупроблемнимбанкамбезпосередньо,ане черезуряди країн,адляцього необхіднийєдиниймеханізм вирішення.
"Банківськасистема- у станістресу.Необхіднірішучідії,щобвідновитивпевненістьнаринку.Наразі життєздатністьфінансовоїсистеми ЄСстоїтьпід питанням...Необхіднопровестирекапіталізаціюслабкихбанківі цейпроцес повиненпроходитибезпосередньочерезЄвропейськийфондфінансовоїстабільності,минаючиурядкраїн ", -цитуєїї заявуРосБізнесКонсалтинг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter