61-річну вчительку згвалтував і вбив її колишній учень

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, о 23.00 жінка вийшла з будинку, щоб закрити хлів. Уночі її чоловік вийшов на подвір’я і виявив у саду тіло дружини в розірваному одязі, з двома ножовими пораненнями в груди. При попередньому огляді тіла міліція зробила висновок про згвалтування загиблої.

В результаті слідства з`ясувалося, що злочин скоїв 18-річний місцевий житель.

Порушено кримінальну справа за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство, пов`язане із згвалтуванням).