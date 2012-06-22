Засуджений за катування рибалок екс-голова РДА знову «відзначився»

Буковинська організація партії «Батьківщина» заявляє, що колишній голова Заставнівської райдержадміністрації Михайло Бойчук, засуджений до 5 років позбавлення волі умовно за катування рибалок, пострілами з рушниці відганяв дітей, які на полі випасали худобу поблизу заводу мінеральної води «Хрещатик», яким він володіє.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Чернівецької обласної організації «Батьківщини», «21 та 22 червня М.Бойчук ходив у поле і стріляв у повітря, щоб діти з худобою залишили це поле і пішли деінде. Територію навколо заводу він, очевидно, по-поміщицьки вважає своєю. А людей, очевидно, кріпосними».

Жителі Хрещатика звернулися за допомогою до заступника голови районної організації ВО «Батьківщина» Раїси Ільчук, яка викликала міліцію.

Правоохоронці вже розпитали місцевих жителів і беруть пояснення в самого М.Бойчука.

«Цю заяву просимо вважати офіційним запитом до правоохоронних органів щодо законності володіння умовно засудженого громадянина Бойчука зброєю і щодо розгляду подальшої можливості перебування його на свободі», - йдеться у заяві буковинської «Батьківщини».

Ситуацію з пострілами також підтвердили УНІАН в ГУ МВС України у Чернівецькій області.

У повідомленнні міліції йдеться, що сьогодні близько 9.00 на оперативну лінію «102» Заставнівського райвідділу міліції надійшла інформація від громадянина Іллі Чухрія про те, що «в селі Хрещатик біля території заводу «Хрещатик» один із колишніх керівників району із свого власного автомобіля, із невідомої зброї здійснив декілька пострілів по птахах».

Як ідеться у заяві ГУ МВС, слідчо-оперативна група райвідділу міліції виїхала й оглянула місце події, опитує мешканців, які проживають в районі заводу, та працівників заводу. «Було встановлено, що деякі мешканці села чули звуки подібні до пострілів», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року голова Заставнівської РДА М.Бойчук зі своїм братом, зятем і двома охоронцями ставка катували чотирьох рибалок, які без дозволу ловили рибу у приватному ставку. Людей приковували кайданами до електроопори, били битками, ламали ребра, вибивали зуби, стріляли над головами з різних видів зброї, погрожували втопити і «нагодувати ними риб». Завдяки ЗМІ справа набула широкого розголосу.

На початку 2012 року Першотравневий районний суд Чернівців засудив М.Бойчука, його брата та зятя за побиття рибалок до 5 років позбавлення волі умовно. Один з охоронців засуджений до 5,5 років ув’язнення, інший – до 6,5 років.

Прокуратура Чернівецької області вважає надто м’яким вирок суду у цій справі.