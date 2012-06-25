Калєтнік: Україна не готова до відкриття магазинів Duty-free

«На сьогоднішній день ми ще не готові до такого рівня, щоб відкривати всередині нашої держави Duty-free з метою унеможливлення відповідних порушень», - зазначив він, коментуючи ініціативу створення магазинів Duty-free на території України.

Водночас І.Калєтнік зауважив, що за кордоном магазини Duty-free діють на територіях країн. «Є відповідна практика відкриття Duty-free всередині тієї чи іншої країни, і в Європі такі приклади є», - сказав він.