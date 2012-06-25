Калєтнік: Україна не готова до відкриття магазинів Duty-free
12:36, 25 червня 2012Суспільство
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На брифінгу з нагоди Дня митника голова Державної митної служби Ігор Калєтнік коментує ініціативу створення магазинів Duty-free на території України.
|У Калєтніка сьогодні свято
Водночас І.Калєтнік зауважив, що за кордоном магазини Duty-free діють на територіях країн. «Є відповідна практика відкриття Duty-free всередині тієї чи іншої країни, і в Європі такі приклади є», - сказав він.
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