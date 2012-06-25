Євро впало нижче позначки 10 гривень
19:36, 25 червня 2012Суспільство
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Вперше за довгий час євро можна купити дешевше, ніж за 10 гривень.
00 EUR – 998.1034 UAН
За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.2500 (на 25 червня – 799.2500)
100 EUR – 998.1034 (на 25 червня – 1002.1796)
10 RUR – 2.4096 (на 25 червня – 2.3845)
Як повідомляв УНІАН, курси європейських акцій і валюти євро впали сьогодні після того, як Іспанія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги для своїх банків
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