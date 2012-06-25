Євро впало нижче позначки 10 гривень

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.2500 (на 25 червня – 799.2500)

100 EUR – 998.1034 (на 25 червня – 1002.1796)

10 RUR – 2.4096 (на 25 червня – 2.3845)

Як повідомляв УНІАН, курси європейських акцій і валюти євро впали сьогодні після того, як Іспанія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги для своїх банків