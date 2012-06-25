Євро впало нижче позначки 10 гривень

19:36, 25 червня 2012
Суспільство
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Вперше за довгий час євро можна купити дешевше, ніж за 10 гривень.

Гривня долар

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.2500 (на 25 червня – 799.2500)

100 EUR – 998.1034 (на 25 червня – 1002.1796)

10 RUR – 2.4096 (на 25 червня – 2.3845)

Як повідомляв УНІАН, курси європейських акцій і валюти євро впали сьогодні після того, як Іспанія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги для своїх банків

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