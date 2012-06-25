Прохання Іспанії про допомогу обвалює курс Євро

Падіння зафіксували на біржах у Мадриді, Лондоні, Парижі й Афінах, де курс євро щодо долара США впав нижче 1,25 долара за євро, пише Радіо Свобода.

Сьогодні Іспанія офіційно надіслала голові єврогрупи міністрів фінансів країн, що використовують євро, листа з проханням надати кредит для порятунку своєї банківської системи.

Сума, на яку Іспанія просить допомоги, наразі не оголошена. У єврозоні говорили про готовність надати Іспанії до 100 мільярдів.