Прикордонники знайшли 4 тисячі дисків порно
01:24, 26 червня 2012Суспільство
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У ніч на 25 червня в міжнародному автомобільному пункті пропуску „Рава-Руська” було затримано громадянина Польщі при спробі вивозу з України 4 тисяч дисків з порнографічною продукцією.
Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.
За її словами, в автомобілі „Фіат” було виявлено картонні коробки з дисками. Диски з порнопродукцією передано у Жовківський райвідділ міліції Львівської області.
Походження порнографічної продукції буде встановлюватися.
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