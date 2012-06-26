Прикордонники знайшли 4 тисячі дисків порно

Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

За її словами, в автомобілі „Фіат” було виявлено картонні коробки з дисками. Диски з порнопродукцією передано у Жовківський райвідділ міліції Львівської області.

Походження порнографічної продукції буде встановлюватися.