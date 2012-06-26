КамАЗ протаранив житловий будинок

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався в місті Підгайці вчора.

За даними рятувальників, водій вантажного автомобіля «КамАЗ» на швидкості не впорався з керуванням та скоїв заїзд на приватне подвір’я, де перекинувся. При цьому було пошкоджено дві стіни житлового будинку, одну з яких фактично знесено, господарську будівлю та газову лінію.

Обійшлося без людських жертв.

Працівники МНС на місці аварії забезпечили пожежну безпеку під час робіт газової служби з відключення газу, а також провели звільнення перекинутої вантажівки з-під обвалених нею дерев.