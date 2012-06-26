КамАЗ протаранив житловий будинок
13:48, 26 червня 2012Суспільство
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Водій вантажного автомобіля «КамАЗ» на швидкості не впорався з керуванням та заїхав на приватне подвір’я, де й перекинувся.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій, інцидент стався в місті Підгайці вчора.
За даними рятувальників, водій вантажного автомобіля «КамАЗ» на швидкості не впорався з керуванням та скоїв заїзд на приватне подвір’я, де перекинувся. При цьому було пошкоджено дві стіни житлового будинку, одну з яких фактично знесено, господарську будівлю та газову лінію.
Обійшлося без людських жертв.
Працівники МНС на місці аварії забезпечили пожежну безпеку під час робіт газової служби з відключення газу, а також провели звільнення перекинутої вантажівки з-під обвалених нею дерев.
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